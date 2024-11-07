Израильтяне устроили в Западном Иерусалиме протест против увольнения главы Минобороны

Тысячи израильтян, выступающих против увольнения Йоава Галланта с поста главы Минобороны, провели акцию протеста у здания парламента Кнессета в Западном Иерусалиме, а затем прошли маршем к дому премьер-министра Израиля. Участники акции обвинили Нетаньяху в том, что он пожертвовал опытным сотрудником ради сохранения коалиционного правительства. Люди призывали к обмену пленными с ХАМАС, досрочным выборам и потребовали официального расследования атак 7 октября.