ПОЛИТИКА
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Израильтяне устроили в Западном Иерусалиме протест против увольнения главы Минобороны
Тысячи израильтян, выступающих против увольнения Йоава Галланта с поста главы Минобороны, провели акцию протеста у здания парламента Кнессета в Западном Иерусалиме, а затем прошли маршем к дому премьер-министра Израиля. Участники акции обвинили Нетаньяху в том, что он пожертвовал опытным сотрудником ради сохранения коалиционного правительства. Люди призывали к обмену пленными с ХАМАС, досрочным выборам и потребовали официального расследования атак 7 октября.
Израильтяне устроили в Западном Иерусалиме протест против увольнения главы Минобороны / Others
7 ноября 2024 г.
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