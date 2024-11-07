Пятая встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) началась 7 ноября в Будапеште. На повестке форума стоят вопросы безопасности, борьбы с нелегальной миграцией, экономической стабильности и изменения климата.

Турецкую делегацию на саммите возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган. В обсуждениях участвуют лидеры более 40 стран и правительств.

Саммит проходит на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, что может изменить подход Вашингтона к Украине и его союзникам по НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председательствующий на встрече и считающийся союзником Трампа, уже заявил о необходимости новой стратегии для ЕС. Орбан ранее выступал за переговоры по миру в Украине без предварительных условий, что не поддерживается ни Москвой, ни Киевом, и вызывает разногласия среди стран ЕС, большинство из которых продолжают настаивать на поддержке Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Будапеште подчеркнул, что недопущение победы России в Украине отвечает интересам Европы. Он также отметил важность оборонной самостоятельности стран ЕС, заявив, что Европе не стоит отдавать вопросы обороны «на аутсорсинг» США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, также участвующий в саммите, выразил поддержку призыву Трампа о расходах стран НАТО на оборону не менее 2% ВВП. Он подчеркнул готовность обсудить с Трампом угрозы, которые представляет военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, влияющее на безопасность Европы и США.