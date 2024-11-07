Американский гражданин и бывший служащий вооруженных сил США, дислоцированных в Германии, был арестован за то, что якобы предлагал передать информацию секретную информацию Китаю. Об этом в четверг сообщает агентство AFP со ссылкой на немецкую прокуратуру.

По словам прокуроров, человек, назвавшийся Мартином Д., был задержан «по подозрению в выражении готовности заниматься разведывательной деятельностью для иностранной спецслужбы». Они добавили, что он «связался с китайскими чиновниками в 2024 году и предложил передать им секретную информацию о вооруженных силах США».

Прокуроры заявили, что он был арестован во Франкфурте в четверг и что в его квартире также был проведен обыск. По их словам, он работал на американские вооруженные силы «до недавнего времени» и предлагал передать Китаю «информацию, которую он получил в ходе своей работы на американские вооруженные силы». По словам прокуроров, расследование ведется «в тесной координации» с немецкой разведкой.

В прошлом месяце Германия заявила, что планирует ужесточить проверки безопасности для сотрудников в чувствительных областях правительства и бизнеса на фоне растущих опасений по поводу шпионажа. В стране участились случаи подозрений в шпионаже, которые связывают как с продолжающейся российско-украинской войной, так и с Пекином.

В самом громком деле, связанным с Китаем, в апреле был арестован Ян Г. — помощник немецкого депутата Европарламента Максимилиана Кра от крайне правой AfD — по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Его обвиняют в передаче китайской разведке данных о переговорах и решениях в Европарламенте, а также в сборе информации о китайских диссидентах в Германии.