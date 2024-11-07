Израиль ударил по историческому зданию рядом с римскими руинами Баальбека

Это кадры последствия израильского авиаудара по жилому району рядом с древними римскими руинами Баальбека. Сообщается, что разрушено историческое здание. По данным ливанского министерства здравоохранения, в результате атак армии Израиля в районе восточного города Баальбек в долине Бекаа в среду погибли по меньшей мере 40 человек и 53 получили ранения.