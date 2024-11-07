На 5-м саммите Европейского политического сообщества в Будапеште президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность объединения усилий для решения угроз безопасности на континенте.

Он назвал Европейское политическое сообщество платформой для открытого обсуждения общих угроз, особенно в свете «негативных последствий войны в Украине», которые «усугубляются с каждым днем».

Особое внимание президент Эрдоган уделил кризису на Ближнем Востоке, где, по его словам, разворачивается масштабная гуманитарная катастрофа.

«Необходимо оказать давление на Израиль на всех уровнях, чтобы обеспечить немедленное прекращение огня и организовать бесперебойную гуманитарную помощь», — заявил он, добавив, что мир нуждается в признании Палестины как государства.

Президент Турции также обратился к проблеме исламофобии и расизма в Европе, отметив, что эти явления «подрывают социальную сплоченность и стабильность» и являются фундаментальной угрозой правам человека.

Кроме того, президент Турции заявил, что борьба с терроризмом требует «сотрудничества и солидарности без различий между террористическими организациями», подчеркнув необходимость поддержки со стороны европейских стран в борьбе Турции с группировками PKK и FETÖ.

Президент Эрдоган вновь напомнил о стремлении Турции к членству в ЕС, отметив, что «процесс вступления страны-кандидата, как Турция, которая вносит значительный вклад в процветание и безопасность континента, блокируется на протяжении многих лет». В заключение он подчеркнул готовность Турции к диалогу с Евросоюзом для развития отношений на прочной основе, что «принесет пользу как Европе, так и соседним регионам».