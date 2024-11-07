Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вспомнил слова в Дональда Трампа о необходимости повышения европейскими странами оборонных расходов, сказанные им в период его прежнего президентства.

«Нам придется тратить больше. Это будет гораздо больше, чем 2 % [от национального ВВП каждой страны]. Я это четко осознаю», — сказал Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште в четверг.

Во время своего первого срока в Белом доме Трамп обрушился на европейские страны за то, что они не тратят достаточно средств на собственную оборону, а обеспечивают свою безопасность за счет США.

«В этом он прав, — сказал Рютте спустя несколько часов после победы республиканца на выборах. — С двумя процентами вы не добьетесь успеха».

Во время первого срока Трампа многие страны НАТО тратили намного меньше, чем обязались, в то время как сам Трамп заявил, что к 2018 году этот показатель должен быть удвоен до 4 %.

«Я с нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как коллективно противостоять этим угрозам», — добавил Рютте перед встречей с лидерами стран в венгерской столице, имея в виду российско-украинскую войну на востоке континента.

С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, ряд стран значительно увеличили свои расходы на военное снаряжение — в том числе и Германия, которая исторически была отстающей. Между тем, такие государства, как Польша и Прибалтика, тратят на оборону до 4 % своего экономического производства, учитывая опасения по поводу разрастания российско-украинского конфликта.

Если в 2014 году всего три страны-члена НАТО выполняли обязательство по выделению 2 %, то теперь треть из них — 23 государства — достигли этой цели, утверждают в альянсе.

В сторону увеличения расходов движется и Великобритания, которая придерживается своего обещания довести расходы на оборону до 2,5 % ВВП в этом десятилетии.

Во время слушаний по утверждению его кандидатуры в Европейском парламенте в среду будущий комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил законодателям, что НАТО пора серьезно повысить целевой показатель расходов.

«Нам нужно обсудить — но это, возможно, для НАТО, мы можем попросить НАТО обсудить, — [достаточно ли] целевого показателя в 2 %», — сказал Кубилюс. — С моей точки зрения, этого недостаточно».