Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в рамках своего визита в Венгрию на 5-й саммит Европейского политического сообщества. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Данией, а также ключевые региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция активно работает над укреплением экономических и торговых связей с Данией. Он отметил, что страны стремятся увеличить объем взаимной торговли.

Кроме того, президент Турции отметил, что страна ожидает от членов Евросоюза конкретных шагов по активизации процесса принятия Турции и укреплению Таможенного союза. Эрдоган уверен, что эти шаги позволят усилить сам ЕС.

Также в ходе беседы обсуждался конфликт в Газе. Эрдоган осудил действия Израиля, заявив, что Израиль совершает преступления против человечности в Газе, на других палестинских территориях и в Ливане. Президент Турции призвал все страны активизировать политическое и дипломатическое давление на Израиль, чтобы остановить насилие и обеспечить мир в регионе.