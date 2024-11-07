Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что не воспринимает западную цивилизацию как врага, но предрек конец ее «монополии».

«Иллюзий здесь быть не может. Монополия — всегда вредная вещь, даже для самих монополистов», — цитирует агентство РБК слова Путина.

Президент РФ также обвинил Запад в «геополитической жадности» и причастности ко всем текущим конфликтам.

«В том, как Запад <...> стал перекраивать под себя мир, его беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность — вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи», — заявил он.

«Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией», — добавил Путин, отметив, что «клуб обладателей такого оружия» (ядерного - ред.) становится больше.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и не поддерживает политику «если не с нами, то против нас», добавив, что страна приветствует «восходящее многообразие».

Российский президент также посетовал, что санкции против РФ достигли беспрецедентного уровня и сказал, что западные страны могли бы направить эти усилия на решение важных глобальных проблем.