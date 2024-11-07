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Пезешкиан: Ирану все равно, кто там за океаном
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал первое официальное заявление относительно прошедших в США президентских выборов
Пезешкиан: Ирану все равно, кто там за океаном
Масуд Пезешкиан / Фото: Reuters / Others
7 ноября 2024 г.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что исход выборов в США не имеет значения для его страны, передает государственное иранское агентство IRNA. Это заявление прозвучало на фоне усиления напряженности между Ираном и США, поддерживающим давнего противника Ирана — Израиль.

«Нам совершенно не важно, кто выиграл американские выборы, потому что наша страна и система опираются на внутренние силы и великую и достойную нацию», — заявил Пезешкиан в своем первом комментарии после объявления о победе Дональда Трампа.

При этом Пезешкиан добавил, что Тегеран продолжит развивать отношения с соседними и другими странами, не замыкаясь на себе.

После победы Трампа на американских выборах в Иране полагают, что он может предоставит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху большую свободу в действиях против Тегерана, что может привести к усилению санкций и даже к военным ударам по иранским ядерным объектам.

В 2018 году администрация Трампа вышла из ядерного соглашения с Ираном, возобновив санкции, что побудило Тегеран нарушить ядерные ограничения.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи запретил прямые переговоры с США, однако жесткая позиция Трампа может заставить его рассмотреть возможность косвенных контактов, сообщили на этой неделе агентству Reuters два иранских источника.

Ряд западных СМИ ранее писал, что в Тегеране, вероятно, надеялись на победу Камалы Харрис, так как ее администрация могла бы занять более умеренную позицию в отношении Ирана. Смена руководства могла бы привести к смягчению санкционного давления и к возобновлению переговоров по ядерной сделке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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