Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Будапешт на 5-й саммит Европейского политического сообщества сообщил, что в день победы Дональда Трампа на выборах он имел продуктивный разговор с избранным президентом США.

«Это был продуктивный разговор, хороший разговор, — сказал Зеленский о своём телефонном разговоре с Трампом в среду. — Конечно, мы пока не можем знать, какими будут его действия. Но мы надеемся, что Америка станет сильнее».

Президент Украины напомнил о своей встрече с Трампом в сентябре, когда тот заявил, что использует свои связи с обеими сторонами, чтобы поскорее завершить войну. Тем менее сам Зеленский выразил сомнения в реалистичности быстрого окончания конфликта, о планах на которое Трамп неоднократно заявлял во время своей предвыборной кампании.

«Я уверен, что быстрое окончание войны означает потери. Если просто быстрое, то это означает потери для Украины. По-другому я пока просто не понимаю. Может быть, мы чего-то не знаем или не видим. Так бывает. Нужно немного времени», - цитирует Зеленского газета «Украинская правда».

Президент Украины также отметил, что пока не обсуждал с Трампом этот вопрос, но заявил о готовности выслушать его предложения.

«Мне ясно одно: он искренне хочет прекращения войны», — добавил Зеленский.

Он также раскритиковал европейских лидеров за попытки оказать давление на Украину с целью заставить еe пойти на уступки России в обмен на мир.

«Не стоит питать иллюзий, что, проявив слабость или сдав какие-то европейские позиции или позиции любой европейской страны, можно купить мир, — сказал Зеленский. — Мир — награда только для сильных. Поэтому альтернативы сильной Европе нет».