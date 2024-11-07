Вооруженные сотрудники израильской службы безопасности задержали двух сотрудников французского диппредставительства, что спровоцировало дипломатический конфликт между двумя странами.

Инцидент в церкви Патер Ностер, христианском месте паломничества на Масличной горе в Иерусалиме, произошел незадолго до визита министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, который находится в регионе для переговоров с израильскими и палестинскими лидерами.

На кадрах, снятых журналистом на месте происшествия, видно, как сотрудник посольства неоднократно говорит израильским офицерам «не трогайте меня», после чего его задерживают, выводят за пределы комплекса и ведут к полицейской машине.

Барро рассказал журналистам, что вооруженные израильские силы безопасности без разрешения вошли на территорию, принадлежащую Франции и управляемую французским консульством и поначалу отказывались ее покинуть.

Церковь Патер Ностер является одним из четырех объектов, принадлежащих Франции в Израиле, и в прошлом уже была местом дипломатических инцидентов.

МИД Франции в своем заявлении сообщил, что в ближайшие дни вызовет посла Израиля в связи с инцидентом.

«Ситуация неприемлема», — сказал Барро. Он добавил, что инцидент может привести к обострению отношений между Францией и Израилем в то время, когда «нам всем необходимо двигаться к миру в регионе».

Французско-израильские отношения становятся все более напряженными из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа и израильских ударов по боевой группировке «Хезболла» в соседнем Ливане — стране, имеющей исторические связи с Францией. В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон призвал к введению эмбарго на поставки оружия в Израиль, что вызвало гневную отповедь со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху.