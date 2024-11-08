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Трамп о Путине: «Я думаю, мы поговорим»
Дональд Трамп сообщил, что пока не общался с Владимиром Путиным после своей победы
Трамп о Путине: «Я думаю, мы поговорим»
Дональд Трамп и Владимир Путин / Фото: Reuters
8 ноября 2024 г.

Дональд Трамп, избранный президентом США, заявил в интервью NBC, что после своей победы на выборах еще не говорил с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, мы поговорим», — отметил Трамп, добавив, что возможность переговоров существует.

С момента объявления предварительных итогов выборов Трамп сообщил о разговорах с «примерно 70 мировыми лидерами», включая президента Украины Владимира Зеленского. Подробности этого разговора Трамп раскрывать не стал.

Трамп одержал победу на президентских выборах 5 ноября. Владимир Зеленский стал одним из первых, кто поздравил его с этим достижением. 7 ноября украинский лидер заявил, что созвонился с Трампом и назвал беседу «отличной». Зеленский подчеркнул, что они договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.

В тот же день Путин впервые прокомментировал результаты выборов и поздравил Трампа с победой на заседании клуба «Валдай». Путин отметил, что не исключает возможности переговоров с Трампом и не считает зазорным самому инициировать звонок, но не знает, захочет ли Трамп говорить.

«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — сказал Путин на пленарной сессии «Валдая».

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал завершить российско-украинскую войну, если победит. На следующий день после его избрания The Wall Street Journal сообщила, что команда Трампа подготовила новое предложение по этому вопросу. Оно включает, среди прочего, отказ Украины от планов вступления в НАТО на срок не менее 20 лет и заморозку текущей линии фронта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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