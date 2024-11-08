Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, намерен после возвращения в Белый дом усилить санкции против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами его команды. Основная цель — оказывать «максимальное давление» на иранские власти и минимизировать доходы страны от продажи нефти.

По словам бывшего чиновника Белого дома, Трамп планирует возобновить санкции и усилить дипломатическую и финансовую изоляцию Ирана. По его словам, Иран находится в «слабом положении», что администрация Трампа планирует использовать.

Источники издания также указали, что на политику Трампа могут повлиять подозрения о том, что руководство Ирана якобы готовило покушение на него.

Эксперт по энергетике Роберт Макналли отметил, что США могут ввести санкции против китайских портов, через которые транспортируется иранская нефть.

Мнения иранских чиновников, опрошенных изданием, разделились. Один источник заявил, что новые санкции могут стать катастрофическими для нефтяной отрасли Ирана.

Другой чиновник выразил уверенность, что Тегеран сможет компенсировать ущерб через расширение партнерства с другими странами. Он также предположил, что Иран может активизировать свою ядерную программу или угрожать нефтяным объектам на Ближнем Востоке в ответ на санкции.

В первый срок своего президентства Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном, что привело к возобновлению санкций против Тегерана.