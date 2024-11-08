Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе больше не подходит роль «травоядного» на мировой арене после переизбрания Дональда Трампа президентом США. Его слова приводит издание Politico. Макрон подчеркнул, что европейским странам следует стать «хищниками», чтобы эффективно противостоять внешним вызовам.

Комментарий президента Франции прозвучал на следующий день после победы Трампа, которая вызвала опасения о возможном снижении участия США в НАТО и, как следствие, необходимости для Европы резко увеличить оборонные расходы.

«Я рассуждаю просто. Мир состоит из травоядных и хищников. Если мы решим остаться травоядными, тогда победят хищники, и мы станем для них ареной торговли», — заявил Макрон на саммите в Будапеште, обращаясь к европейским лидерам.

Макрон известен своей позицией, призывающей к большей независимости Европы от Китая и США, которая охватывает оборону, безопасность и высокие технологии.

«Я не хочу быть агрессивным, но мы знаем, как защищать себя по всем этим вопросам», — сказал Макрон.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председательствующий на встрече и считающийся союзником Трампа, уже заявил о необходимости новой стратегии для ЕС.

Орбан ранее выступал за переговоры по миру в Украине без предварительных условий, что не поддерживается ни Москвой, ни Киевом, и вызывает разногласия среди стран ЕС, большинство из которых продолжают настаивать на поддержке Украины.