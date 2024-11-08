Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на обещание избранного президента США Дональда Трампа положить конец конфликту в Украине за 24 часа. Зеленский назвал такой подход нереалистичным и опасным и подчеркнул: любое «быстрое решение» в итоге вынудит Украину пойти на неприемлемые уступки, тем самым укрепив позиции Москвы за счет украинских территорий.

Лидер Украины также признал очевидное стремление Трампа к миру, но добавил: «Это не значит, что все будет так, как он себе представляет. Мы это еще не обсуждали, но на это потребуется больше времени».

Зеленский подчеркнул, что немедленное прекращение огня может создать, по его словам, «идеальную модель для России», чтобы сохранить контроль над оккупированными территориями на востоке Украины — это части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отдельные участки Харьковской области и Крым.

В июне 2023 года, отвечая на вопрос NBC о способности Трампа быстро положить конец войне, Зеленский спросил, почему республиканец не предпринимал каких-либо действий раньше. Он отметил: было бы наивно думать, что кто-то может просто «поговорить с Путиным», чтобы остановить военные действия. По словам Зеленского, это слишком поверхностное понимание конфликта.

Трамп впервые предложил свой план «мира за день» в январе 2023 года, заявив, что может положить конец «ужасной войне» за 24 часа, если станет президентом. При этом он не стал уточнять детали. Но в Кремле это обещание отвергли как преувеличенное, а пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что завершить такой конфликт за день — «это явно перебор».

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило, что возможный план Трампа может включать в себя заморозку текущих боевых действий, создание демилитаризованной зоны на востоке Украины и отсрочку вступления Киева в НАТО на два десятилетия.