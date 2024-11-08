Бригадный генерал армии Израиля Ицик Коэн 7 ноября заявил, что палестинцам, эвакуированным из северной Газы, не будет разрешено вернуться. Это первое официальное заявление Израиля об окончательном изгнании палестинцев из этого района. Коэн заявил, что израильской армии приходилось несколько раз возвращаться в определенные районы, такие как лагерь Джабалия. Потому теперь власти Израиля намерены не допустить возвращения жителей в эту область.

Он также отметил, что Тель-Авив продолжит пропускать помощь в южную Газу, однако поставки северу будут прекращены, поскольку, по заявлению израильской армии, «там больше нет мирных жителей».

Эксперты по международному праву предупреждают: если Израиль не разрешит палестинцам вернуться в свои дома на севере эксклава, это будет расценено как насильственное изгнание. Международное право расценивает это как военное преступление. Еще одно серьезное правонарушение — искусственное ограничение поставок продовольствия. ООН предупредила: действия Израиля могут быть расценены как использование продовольствия в качестве оружия.

После бури возмущения, в том числе в США и Великобритании, в армии Израиля опровергли высказывания Коэна и заявили, что они якобы были неправильно интерпретированы. В пресс-службе израильской армии заявили, что Израиль не намерен оккупировать север Газы и рассматривает оставшихся там мирных жителей в качестве «комбатантов‎» — то есть законных военных целей‎. Правозащитные организации утверждают, что Тель-Авив фактически уже реализует «план генералов» по оккупации севера Газы и изгнания из него всех палестинцев.

По оценкам ООН, на севере сектора остаются порядка 400 тыс. жителей Газы. Они не могут или не хотят покинуть свои дома в северной части Газы. Израиль ежедневно наносит удары по жилым кварталам в этом регионе: в результате израильского авиаудара по Бейт-Лахии 7 ноября погибли 15 мирных жителей. Больница Камаля Адвана в регионе, и без того перегруженная, была эвакуирована после артиллерийских обстрелов ее верхних этажей.