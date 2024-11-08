Москва может провести совместные военные учения с КНДР, заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Посмотрим. Можно и учения провести. Почему нет?» — заметил Путин, намекая на расширение военных связей с Пхеньяном.

При этом он не подтвердил, но и не опроверг присутствие северокорейских военнослужащих в Курской области — ранее Госдепартамент США и президент Украины заявили, что Россия якобы перебросила к украинским границам от 8 тыс. до 11 тыс. солдат КНДР.

Зато Путин упомянул о новом оборонном пакте с Пхеньяном, который был подписан во время визита российского лидера в КНДР в июне текущего года. Договор предусматривает сотрудничество и взаимную оборону в случае агрессии.

Заявление российского лидера о совместных учениях с Пхеньяном можно расценивать как знак усиливающегося партнерства между Россией и Северной Кореей, тем более что обе страны ратифицировали договор о стратегическом партнерстве. Он стал самым крупным военным договором КНДР и России со времен холодной войны. 24 октября Совет Федерации России ратифицировал этот пакт после одобрения Государственной думой.

В начале ноября во время официального визита в Москву министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй выразила солидарность с военными целями России в Украине, подтвердив поддержку Пхеньяном «суверенных прав» России. Это еще одно свидетельство растущего военного альянса между КНДР и РФ.

США выразили опасения по поводу участия Северной Кореи в российско-украинском конфликте. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что войска КНДР могут в самые ближайшие дни присоединиться к боевым действиям России в Украине, что станет первым случаем участия Северной Кореи в активных боевых действиях со времен Корейской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября заявил, что военные КНДР уже понесли потери в столкновениях с украинскими силами.