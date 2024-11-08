ПОЛИТИКА
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Как победа Трампа изменит мир?
Пока Дональд Трамп готовится вновь занять Белый дом, мир замер в ожидании резкого сдвига во внешней политике США. Первый срок республиканца характеризовался подходом «Америка прежде всего». Трамп начал торговые войны с Китаем и Евросоюзом, а также обрушил экономику Ирана и перенес американское посольство в Иерусалим, признав его столицей Израиля. Его второй срок может оказаться еще более непредсказуемым. Чего ожидать от внешней политики Трампа — разбирался TRT на русском.
Как победа Трампа изменит мир? / Others
8 ноября 2024 г.
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