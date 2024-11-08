Отстраненный министр обороны Израиля Йоав Галант заявил семьям заложников, что израильская армия выполнила свои задачи в Газе и ей «больше нечего делать в секторе». Он также отметил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг соглашение об обмене заложников и установлении мира, вопреки советам служб безопасности Израиля.
Галант сделал эти заявления после после того, как Нетаньяху отстранил его от должности, предположительно за противодействие израильской оккупации Газы. Выступая 7 ноября перед семьями заложников, Галант, как сообщает израильский 12-й канал, сказал: «В Газе больше нечего делать. Главное уже достигнуто».
Бывший министр обороны раскритиковал настойчивое требование Нетаньяху оставаться в Газе, заявив, что это неоправданно подвергает риску жизни солдат.
Галант также сообщил, что только Нетаньяху уполномочен одобрить сделку с ХАМАС об обмене заложниками на палестинских заключенных и возможном прекращении огня. Бывший министр отметил, что военные не видели никаких преимуществ в решении премьер-министра сохранить контроль над Филадельфийским коридором. По его словам, Нетаньяху настаивал на этом из-за давления со стороны ультраправых министров его коалиции — Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. Они, к слову, больше всех радовались отставке неугодного министра обороны.
Администрация Байдена с мая пытается добиться заключения мирного соглашения, но официальные лица США скептически относятся к приверженности Нетаньяху плану. Сообщается, что премьер отверг некоторые части сделки, которые ранее сам же согласовал. Теперь Израиль настаивает на сохранении израильского военного присутствия на севере Газы. «План генералов», который представители армии выдвинули в сентябре, предполагает полную оккупацию северных районов эксклава и изгнание оттуда всех палестинцев.
Отстранение Галанта рассматривается как устранение последнего умеренного голоса в коалиции Нетаньяху. В четверг Кнессет Израиля принял закон, разрешающий депортацию родных лиц, «осужденных за терроризм» — под этой зыбкой и широкой формулировкой могут быть осуждены в том числе те, кто выступает за право палестинцев на самоопределение.