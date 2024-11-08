Отстраненный министр обороны Израиля Йоав Галант заявил семьям заложников, что израильская армия выполнила свои задачи в Газе и ей «‎больше нечего делать в секторе»‎. Он также отметил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг соглашение об обмене заложников и установлении мира, вопреки советам служб безопасности Израиля.

Галант сделал эти заявления после после того, как Нетаньяху отстранил его от должности, предположительно за противодействие израильской оккупации Газы. Выступая 7 ноября перед семьями заложников, Галант, как сообщает израильский 12-й канал, сказал: «В Газе больше нечего делать. Главное уже достигнуто».

Бывший министр обороны раскритиковал настойчивое требование Нетаньяху оставаться в Газе, заявив, что это неоправданно подвергает риску жизни солдат.

Галант также сообщил, что только Нетаньяху уполномочен одобрить сделку с ХАМАС об обмене заложниками на палестинских заключенных и возможном прекращении огня. Бывший министр отметил, что военные не видели никаких преимуществ в решении премьер-министра сохранить контроль над Филадельфийским коридором. По его словам, Нетаньяху настаивал на этом из-за давления со стороны ультраправых министров его коалиции — Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. Они, к слову, больше всех радовались отставке неугодного министра обороны.

Администрация Байдена с мая пытается добиться заключения мирного соглашения, но официальные лица США скептически относятся к приверженности Нетаньяху плану. Сообщается, что премьер отверг некоторые части сделки, которые ранее сам же согласовал. Теперь Израиль настаивает на сохранении израильского военного присутствия на севере Газы. «‎План генералов»‎, который представители армии выдвинули в сентябре, предполагает полную оккупацию северных районов эксклава и изгнание оттуда всех палестинцев.

Отстранение Галанта рассматривается как устранение последнего умеренного голоса в коалиции Нетаньяху. В четверг Кнессет Израиля принял закон, разрешающий депортацию родных лиц, «‎осужденных за терроризм»‎ — под этой зыбкой и широкой формулировкой могут быть осуждены в том числе те, кто выступает за право палестинцев на самоопределение.