Финляндия предложила разместить базу разведывательных беспилотников НАТО недалеко от границы с Россией, сообщает финская телекомпания Yle. Потенциальная база расширит возможности НАТО по сбору разведывательной информации в Северной Европе — альянс планирует использовать большие разведывательные беспилотники вблизи российских территорий.

Предполагаемое место строительства базы — город Пирккала, примерно в 300 км от российской границы. Пока у НАТО была только одна база разведывательных беспилотников — в Сигонелле, Италия. Однако после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года альянс развернул часть дронов над финским воздушным пространством для наблюдения за восточной границей. В частности, за российскими ядерными полигонами на Кольском полуострове.

Инициатива Хельсинки отражает растущую интеграцию Финляндии в НАТО после отказа от исторического нейтралитета — до этого на протяжении 70 лет финны не вступали в военные блоки и поддерживали прагматичные отношения с ЕС и СССР.

Однако после начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года Финляндия решила отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Это знаменует значительный сдвиг во внешней политике Хельсинки, вызванный опасениями по поводу безопасности. У Финляндии самая протяженная граница с Россией среди всех европейских стран — она превышает 1300 км.

Предложение о строительстве базы дронов все еще находится на стадии обсуждения. Другие члены НАТО, как сообщает Yle, поддержали финскую заявку и выразили заинтересованность в размещении базы беспилотников. Окончательное решение ожидается в 2025 году. Если альянс его одобрит, то уже в ближайшее время в Пирккалу перебросят большие беспилотники, способные летать на высоте 18 км и иметь дальность полета 16 тыс. км.

Россия выразила решительный протест против дальнейшего усиления военного сотрудничества Финляндии и НАТО. В Кремле назвали продвижение альянса к российским границам «‎‎враждебным актом». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил: такие действия Москва считает провокацией и угрозой безопасности России. Кремль готовит ответные меры, предупредил Песков.