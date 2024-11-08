Россия ужесточает политику в отношении мигрантов, в том числе против тех, кто получил российское гражданство. 7 ноября в международном аэропорту Челябинска почти 250 пассажиров, прибывших международным рейсом, столкнулись с полицией и военными. Им устроили массовую проверку документов. Всем недавно натурализованным гражданам, подлежащим призыву, выдали повестки в военкомат — это лишает их возможности уехать из России. Служба в армии считается обязательной.

«Представителями военного комиссариата вручены повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет», — заявили в МВД Челябинской области.

Полиция региона предупредила, что «мероприятия будут продолжены».

Операция в аэропорту стала частью более широкой кампании российских властей по призыву в армию мигрантов. Полиция также отметила, что в этом году количество уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере миграции, выросло на 30%. Во столько же раз выросло количество решений о депортации из РФ.

В сентябре в ходе аналогичного рейда полиции в Красноярске были задержаны 520 человек, а 92 из них получили повестки. Ранее, в июне, Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, сообщил, что около 10 тыс. недавно натурализованных мигрантов были отправлены в зону боевых действий в Украине. Российские СМИ пишут, что это часть ультраправой стратегии Москвы по сокращению присутствия мигрантов в России.

Подобные инциденты с досмотрами в аэропорту происходят по всей стране. В октябре военные следователи в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге проверили регистрацию 50 новых граждан и выдали повестки 10 лицам, которые еще не встали на учет в военкомат. Чиновники также уговаривали мигрантов подписать контракты на военную службу на украинском фронте.

Дело не ограничивается аэропортами. В апреле власти Екатеринбурга раздавали повестки мигрантам, стоявшим в очереди в центре регистрации транспортных средств. В декабре прошлого года сотрудники ОМОНа провели рейд в торговом центре Екатеринбурга и выдали повестки недавно получившим российское гражданство.