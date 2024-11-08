Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз усилить военную поддержку и дать больше оружия вместо помощи с дипломатией. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября, Зеленский подчеркнул: Киев борется с российской агрессией, а не с риторикой.

«Мы защищаемся не от российских слов, а от российских атак. Нам нужно больше оружия, а не поддержки переговоров», — заявил украинский лидер, добавив, что прошлые дипломатические жесты в адрес Москвы потерпели неудачу.

Зеленский призвал к «миру через силу», отвергая любые призывы к Украине идти на уступки.

Замечания Зеленского последовали после опасений, высказанных министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна — дипломат предостерег от давления на Украину с целью достижения компромисса, утверждая, что требования мира должны быть направлены на Москву.

Но решать судьбу украинского конфликта будет не Брюссель, а Вашингтон, как главный спонсор Украины с начала войны. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов положить конец конфликту Москвы и Киева «‎за один день»‎, но не стал раскрывать содержание своего мирного плана.

По данным The Wall Street Journal, мирная концепция Трампа предусматривает замораживание конфликта вдоль нынешних линий фронта, в результате чего примерно 20% территории Украины останется под контролем России. Кроме того, Киев временно приостановит свои устремления вступить в НАТО, возможно, на следующие два десятилетия.

После недавней победы республиканца на президентских выборах Зеленский поздравил Трампа с победой и высоко оценил его приверженность стратегии «мира через силу», подтвердив, что это пойдет на пользу Украине и глобальной стабильности.

Трамп, который ранее критиковал Зеленского, пообещал «остановить все войны», но не упомянул Украину напрямую в своей победной речи.