Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из визитов в Кыргызстан и Венгрию, дал интервью журналистам на борту самолета и ответил на вопросы о недавних выборах президента США. Он выразил надежду на то, что победа Дональда Трампа принесет положительные изменения как для Америки, так и для всего региона. Эрдоган отметил стойкость Трампа в ходе кампании, когда тот столкнулся с серьезными трудностями, включая покушение и судебные разбирательства.

Президент Турции подчеркнул, что отношения между Анкарой и Вашингтоном требуют укрепления, особенно в свете таких вопросов, как F-35 и С-400. Он выразил уверенность, что совместная работа с Трампом позволит найти решения по этим проблемам. Эрдоган также напомнил, что при предыдущем сроке Трампа они поддерживали регулярный контакт и не испытывали сложностей в коммуникации.

«Несмотря на разногласия, партнерство Турции и США остается неизменным», — добавил президент.

Турецкий лидер заявил, что одной из ключевых задач новой администрации станет решение конфликта на Ближнем Востоке и прекращение поддержки Израиля в его агрессивной политике. По его словам, сохранение политики Джо Байдена приведет к эскалации конфликтов и распространению насилия. Президент Турции подчеркнул, что прекращение вооруженной поддержки Израиля могло бы стать первым шагом на пути к установлению мира в регионе.

Он добавил, что политика Трампа окажет значительное влияние на военные и политические балансы на Ближнем Востоке и призвал к международным усилиям по обеспечению стабильности и мира.

«Я могу сказать, что решение уважаемого Трампа прекратить поставки оружия Израилю может быть хорошим началом. Любые шаги, направленные на поддержку экспансионистских целей Израиля, могут усилить напряженность в регионе и расширить зоны конфликтов. Странам за пределами региона было бы полезно формировать свою ближневосточную политику с учетом всех этих рисков», — продолжил глава государства.