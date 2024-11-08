Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из поездки в Кыргызстан после участия в 11-м саммите Организации тюркских государств, рассказал журналистам о ключевых моментах встречи и двусторонних отношениях с Кыргызстаном.

Эрдоган подчеркнул, что тюркские государства обладают значительным потенциалом в экономике, науке, безопасности и других сферах и выразил решимость развивать сотрудничество.

Президент Турции отметил, что в рамках саммита было подписано восемь документов, направленных на усиление взаимодействия между странами, включая работу над созданием общего тюркского алфавита.

«Если мы сможем перейти на общий алфавит, это станет историческим достижением и символом великого объединения», — заявил он.

Турецкий лидер также рассказал о своей поездке в Кыргызстан и открытии Турецко-Кыргызской больницы дружбы, построенной при поддержке TİKA. Он выразил гордость тем, что учреждению присвоено его имя, и добавил: «Эта больница станет символом братства и солидарности между нашими странами».

Президент отметил значительный прогресс, достигнутый при поддержке президента Кыргызстана Садыра Жапарова, и подчеркнул готовность Турции продолжать оказывать всестороннюю поддержку кыргызскому народу.

Особое внимание Эрдоган уделил вопросам борьбы с FETÖ, отметив: «Кыргызстан — одна из стран, на которые нацелена FETÖ, и мы видим эффективные шаги в борьбе с этой угрозой».

Президент напомнил о важности защиты молодежи и общества от влияния экстремистских организаций.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что такие совместные усилия и инициатива тюркских государств помогут не только укрепить внутренние связи, но и сделать их более устойчивыми перед вызовами современности.