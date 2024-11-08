Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из поездок в Кыргызстан и Венгрию, на борту самолета дал подробное интервью журналистам, в котором осветил ключевые моменты визитов.

Турецкий лидер принял участие в 5-м Саммите Европейского политического сообщества в Венгрии, где обсуждались такие важные вопросы, как миграция, экономическая и энергетическая безопасность, а также глобальные вызовы. Эрдоган напомнил, что Турция с самого начала поддерживала справедливую позицию в отношении Украины: «Мы с самого начала подчеркнули правоту Украины и выбрали сторону мира, несмотря на давление стать участником конфликта».

Президент отметил, что Турция всегда верила в решение проблем через дипломатию, хотя, по его словам, эта точка зрения недостаточно разделяется странами Запада: «Больше оружия, больше бомб, больше хаоса и конфликтов не остановят войну. Только диалог, дипломатия и согласие могут открыть путь к миру».

Эрдоган добавил, что Турция добивалась того, чтобы обе стороны садились за стол переговоров, и успешно делала это ранее: «Мы не раз достигали этого и можем сделать это снова».

Он выразил надежду, что в будущем удастся наладить новые дипломатические инициативы, которые помогут положить конец войне в Украине.

«Эту войну можно легко закончить, если администрация Трампа подойдет к вопросу с ориентацией на решение», — добавил президент.

Реджеп Тайип Эрдоган также призвал европейские страны выполнять свои моральные и этические обязательства, особенно в свете продолжающегося насилия в Газе и Ливане: «Европа должна взять на себя ответственность и нести свою часть морального бремени».

В заключение он отметил важность встреч с международными лидерами, включая глав Франции, Нидерландов, Дании, председателя Еврокомиссии и других европейских государств, подчеркнув, что диалог и дипломатия остаются главными инструментами для достижения стабильности и мира.