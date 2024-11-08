Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись из поездок в Кыргызстан и Венгрию, поделился с журналистами подробностями и своими взглядами на текущие события.

Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил политику Израиля в отношении палестинцев и сообщил о разрыве торговых отношений с этой страной.

«Мы прекратили торговые отношения с Израилем и будем продолжать двигаться в этом направлении», — заявил Эрдоган, отметив, что Турция останется приверженной своей позиции и не будет поддаваться давлению.

Президент описал ситуацию в Газе как геноцид, подчеркнув, что Турция не прекратит освещать нарушения прав человека и международного права.

«Израиль десятилетиями держит Палестину под оккупацией, а сейчас происходит массовое уничтожение невинных людей, среди которых множество детей и женщин», — сказал он.

Эрдоган также добавил: «Мы никогда не забудем крики младенцев и матерей, и даже если весь мир забудет, мы не забудем и не позволим забыть».

Турецкий лидер пообещал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его соратники понесут ответственность за свои действия: «Они ответят за свои преступления, и мы не остановимся, пока это не произойдет».

Президент также отметил, что Турция активно помогает жителям Газы, несмотря на трудности.

«Мы направили более 85 тыс. тонн гуманитарной помощи нашим братьям в Газе с поддержкой египетских властей, и это делает нас ведущей страной по объему помощи», — подчеркнул Эрдоган.