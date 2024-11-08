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«Турция не отступит в борьбе с терроризмом»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом, включая операции в Сирии и Ираке
«Турция не отступит в борьбе с терроризмом»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
8 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из визитов в Кыргызстан и Венгрию, заявил, что позиция Турции в борьбе с терроризмом останется неизменной и решительной.

«Наша решимость продолжать борьбу остается прежней. Вопрос о глубине операций в 30-40 км сохраняется. Мы будем следовать за террористами и уничтожать их в Сирии и Ираке, преследуя цель устранить терроризм в его источнике», — отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция не допустит создания террористических формирований за своими границами: «Мы не только заявляем, но и подтверждаем действиями, что не позволим создать за нашими границами террористическое государство. Мы не отступим от этой борьбы».

Президент также добавил, что каждая мера, направленная на обеспечение безопасности границ, нацелена на блокирование путей передвижения террористов и усиление охраны с помощью современных технологий и дополнительных сил.

Говоря о международном аспекте борьбы с терроризмом, Эрдоган отметил: «Те, кто понимает опасность, как это сделано в Кыргызстане, уже предпринимают действия. Количество осознающих угрозу растет, и мы продолжим наши усилия в этом направлении».

Президент также подчеркнул важность борьбы с FETÖ за рубежом и поддержал передачу образовательных учреждений под управление турецкого фонда «Маариф»: «Мы будем продолжать приводить школы, ранее контролируемые FETÖ, в соответствие с подходами фонда «Маариф».

Эрдоган заверил, что Турция останется приверженной борьбе с терроризмом, включая FETÖ и другие экстремистские организации: «Мы движемся вперед и не сделаем ни шага назад в этой борьбе».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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