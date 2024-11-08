Момент, как палестинца вытаскивают из-под обломков разбомбленного дома в Газе

Жители Газы вытащили палестинца из-под завалов уничтоженного израильским авиаударом жилого дома, который находился рядом со станцией скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в Джебалии. В результате израильских ударов по нескольким домам в районе Назла погибли по меньшей мере четыре человека и еще 13 получили ранения.