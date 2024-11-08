ПОЛИТИКА
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Момент, как палестинца вытаскивают из-под обломков разбомбленного дома в Газе
Жители Газы вытащили палестинца из-под завалов уничтоженного израильским авиаударом жилого дома, который находился рядом со станцией скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в Джебалии. В результате израильских ударов по нескольким домам в районе Назла погибли по меньшей мере четыре человека и еще 13 получили ранения.
Момент, как палестинца вытаскивают из-под обломков разбомбленного дома в Газе / Others
8 ноября 2024 г.
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