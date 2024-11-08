Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью греческому изданию Ta Nea отметил важность диалога и сотрудничества для процветания будущих поколений турок и греков. Подчеркнув улучшение отношений между Турцией и Грецией за последние два года, он отметил решающую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в этом процессе.

«Миссия президента Эрдогана включает в себя преодоление исторических разногласий между нашими странами и действия в духе единства и солидарности», — заявил Фидан.

Фидан указал, что необходимо объяснить критикам сближения Турции и Греции, что национальные интересы обеих стран могут быть обеспечены только через дружбу и сотрудничество.

«Конечно, для достижения этого нужно действовать реалистично и правильно диагностировать наши проблемы», — добавил он.

Министр также подчеркнул, что делимитация морских границ — не единственная проблема, стоящая перед странами. По его словам, существует множество взаимосвязанных споров, требующих решения на основе взаимного уважения и сотрудничества.

Фидан отметил, что сохранение честного и открытого диалога с греческим министром иностранных дел Георгиосом Герапетритисом помогает предотвращать эскалацию кризисов.

«Мы уже видели, как важно поддерживать каналы общения», — подчеркнул он.

Министр Фидан отметил, что вопросы охраны окружающей среды не должны использоваться в политических целях. По его словам, несмотря на то что Анкара выступает против планов Греции по созданию морского парка, Турция открыта к сотрудничеству.

Министр также выразил оптимизм по поводу перспектив отношений между Турцией и Грецией: «Я не вижу другого пути для безопасности и процветания наших будущих поколений, кроме диалога и сотрудничества».

Говоря о давней проблеме Кипра, Фидан подчеркнул, что идея воссоединения острова больше не актуальна, однако поиск решения возможен при учете реальной ситуации.

«Необходима концепция, которая обеспечит процветание, безопасность и суверенитет как турок-киприотов, так и греков-киприотов», — отметил он.