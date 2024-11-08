ПОЛИТИКА
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На саммите ОТГ в Бишкеке сразу несколько тюркских стран объявили о введении общего алфавита
В Бишкеке завершился саммит Организации Тюркских государств, где страны-участницы ОТГ договорились о введении общего тюркского алфавита, создании совета центральных банков, и также разработки маршрута из Китая в Европу в обход России. Кроме того, на саммите в Бишкеке была представлена памятная монета в честь 15-летия организации.
На саммите ОТГ в Бишкеке сразу несколько тюркских стран объявили о введении общего алфавита / Others
8 ноября 2024 г.
Истории
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