Американский эксперт опасается аннексии Западного берега при Трампе

Американский эксперт Томас Уоррик обеспокоен тем, что Дональд Трамп может поддержать «аннексию» оккупированного Западного берега и предоставить еще больше свободы Биньямину Нетаньяху в проведении военных операций. Напомним, что во время первого президентского срока республиканец согласился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и поддержал «соглашения Авраама» в 2020 году между Израилем и арабскими странами — ОАЭ.