ПОЛИТИКА
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Американский эксперт опасается аннексии Западного берега при Трампе
Американский эксперт Томас Уоррик обеспокоен тем, что Дональд Трамп может поддержать «аннексию» оккупированного Западного берега и предоставить еще больше свободы Биньямину Нетаньяху в проведении военных операций. Напомним, что во время первого президентского срока республиканец согласился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и поддержал «соглашения Авраама» в 2020 году между Израилем и арабскими странами — ОАЭ.
Американский эксперт опасается аннексии Западного берега при Трампе / Others
8 ноября 2024 г.
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