В четверг вечером в Амстердаме произошли беспорядки, когда группа болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби Тель-Авив» прошла по городу, срывая палестинские флаги с частных домов и скандируя провокационные лозунги. Инциденты произошли до и после матча «Маккаби» против «Аякса» и вызвали возмущение как в социальных сетях, так и среди жителей города.

По сообщениям очевидцев и журналистов, таких как Макс Блюменталь, фанаты не только срывали флаги, но и нападали на местных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

«Многочисленные видео показывают, как израильские футбольные хулиганы громят имущество, атакуют полицейских и прохожих», — сообщил Блюменталь.

Лейла Хамед, футбольный журналист, добавила: «Хулиганы из израильского клуба прошли по улицам Амстердама, срывая палестинские флаги и даже сжигая один из них».

После этих событий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о немедленной отправке самолетов для помощи гражданам Израиля. Он также призвал правительство Нидерландов к быстрому и решительному ответу на происходящее, чтобы защитить израильтян.

Местная газета Het Parool сообщила о нескольких арестах на площади Дам, однако личности задержанных пока не раскрываются. Полиция Амстердама усилила свое присутствие в центре города из-за напряженной ситуации и подтвердила, что было предотвращено несколько столкновений.

По словам представителей полиции, пять человек были госпитализированы, а 62 — арестованы. Власти также объявили несколько центральных районов «зонами повышенного риска», что дало правоохранительным органам право на проведение выборочных досмотров.