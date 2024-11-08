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Удар по нефтебазе под Саратовом
Нефтеперерабатывающий завод на юге России был атакован украинским беспилотником, сообщают российский власти и украинская разведка
Удар по нефтебазе под Саратовом
Фото: соцсети / Others
8 ноября 2024 г.

Украинская военная разведка (ГУР) взяла на себя ответственность за удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области на юге России, который, по сообщениям очевидцев, вызвал пожар в ночь на пятницу.

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района», — сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

«На месте работают все необходимые экстренные службы. Пострадавших предварительно нет», — добавил он.

Саратовская область находится примерно в 500 км к востоку от границы РФ с Украиной.

Местный телеканал «Саратов 24» сообщил, что обломки упали на резервуар для хранения топлива.

По словам местных жителей, удар повлек за собой пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Заводском районе Саратова, сообщает издание Astra.

Завод обладает мощностью переработки 7,2 млн тонн нефти в год, производя более 20 видов нефтепродуктов, включая неэтилированный бензин, дизельное топливо и мазут.

Украинские СМИ, ссылаясь на анонимные источники в силовых структурах, сообщили позднее в пятницу, что этот удар был частью операции ГУР.

В Минобороны РФ заявили, что сбило шесть из семнадцати украинских дронов, направленных в Саратовскую область в ту ночь.

После активного обмена ударами по энергетической инфраструктуре в начале этого года, как Россия, так и Украина сообщали о снижении числа таких атак в последние недели.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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