Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» началось в 19:30 и продлилась больше четырех часов. Время начало мероприятия могло быть выбрано не случайно — в 11:30 по Вашингтону просыпаются и входят в рабочий режим адресаты его послания. Неспроста один из главных тезисов, который красной нитью проходил через все выступление Путина: на Западе должны оставить идею «нанести стратегическое поражение России».

«Наступает в некотором смысле момент истины, — начал свое выступление Путин. — Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе».

Мир, по словам Путина, подошел сегодня к опасной черте, поскольку Запад призывает нанести стратегическое поражение России — стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия. Глава государства объясняет эти действия запредельным авантюризмом западных политиков и предупреждает: такое поведение в итоге ввергнет эти страны в хаос и системный кризис.

В своей речи российский президент косвенно подтвердил мнение ряда экспертов и политологов о том, что у Кремля могут быть некоторые ожидания от правления Дональда Трампа. Путин заявил о готовности к диалогу с новым лидером США, правда, только если тот сам ему позвонит. И даже внезапно сделал американскому коллеге комплимент, отметив, что после покушения на жизнь Трамп проявил себя «мужественно, как мужчина».

Однако большая часть послания касалась войны в Украине. Путин подчеркнул, что начать боевые действия Россию буквально вынудили и чуть ли ни обманом заставили. «НАТО просто вынудили нас на ответные действия, добились того, чего хотели», — признался президент на Валдае.

Он также отметил, что главная проблема между РФ и европейскими странами – дефицит доверия. Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы выиграть время для перевооружения Украины, сказал президент: «Вы что, ребята? Какое доверие? Вы прямо публично заявили, что вы нас надули, соврали нам и обманули».

В самом Кремле при этом желают мира, но не «на базе каких-то хотелок», а исходя из реалий сегодняшнего дня и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле.

TRT на русском обсудил выступление Путина с политологом Ильей Гращенковым:

— Вступление Путина на Валдае полностью ориентировано на внешнюю аудиторию. Очевидно, что месседж и весь пафос заявлений Путина был адресован именно к меняющейся международной обстановке.

Россия отключена от части медиа международного уровня: российский канал RT заблокирован, к СМИ доступа нет, российские источники не читают. Все эти заявления направлены на то, чтобы после победы Трампа и в момент повышенного внимания к российско-американским отношениям донести до большей аудитории позицию Москвы.

— Путин поздравил Трампа с победой. Возможно ли начало диалога между президентами?

— Что касается диалога с Трампом, разумеется, он не прекращался. Вообще ощущение, что «Трамп наш» оно складывается с самого начала избирательной кампании, где российские провластные структуры выступали на стороне кандидата от республиканцев. Сейчас, конечно, все занимают более аккуратную позицию, потому что теперь необходимо налаживать диалог с элитами.

Соответственно, Трамп может отойти от своей риторики и занять более выжидательную или даже антироссийскую позицию. Но, тем не менее, сейчас есть ощущение, что он хочет вести переговоры с Путиным.

Так, есть ряд заявлений относительно урегулирования ситуации в Украине. Просто нет конкретного плана и решений, которые можно было бы реализовать до его вступления в должность 20 января. Но, тем не менее, диалог как раз с Путиным – это Трамп может себе позволить.

— Сигнализировал ли президент РФ о готовности к миру в российско-украинском конфликте или, напротив, эскалации?

— Все ориентировано на то, чтобы это было мирным регулированием. И, соответственно, оно должно быть согласовано обеими сторонами. Должны быть определены какие-то уступки, компромиссы, жертвы и так далее.

Сейчас уже США формулируют ситуацию таким образом, чтобы эскалация не произошла на ровном месте. Но, соответственно, если обе стороны упрутся, то тогда каждой из них придется проявить какую-то силу для того, чтобы улучшить свою переговорную позицию. В этом случае эскалация возможна.

И как Путин сейчас намекает: даже ядерное оружие все еще может быть применено, и победа Трампа еще эту опасность не нивелирует.

— Какие главные выводы можно сделать из его выступления?

— Если резюмировать высказывание Путина, то главный посыл в том, что Россия готова к миру, но на своих условиях и при небольшом пространстве для переговоров.

То есть Россия сейчас находится в выигрышной позиции и поэтому не намерена идти на какое-то ухудшение своих условий. Но ради мира Москва готова и к диалогу.

Вот, собственно, этот месседж Путин посылает миру. Он подкрепляет его не только своими прагматичными заявлениями, но и некоторыми нравственно-духовными линиями, которые выражаются в том, что Валдайский клуб формулирует некое общее отношение России к изменяющейся миру.