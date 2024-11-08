ПОЛИТИКА
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Дональд против Дональда: Польша попала в неловкую ситуацию
Оппоненты припомнили польскому премьер-министру, как тот называл Дональда Трампа «агентом России». Он отвергает обвинения, но Интернет все помнит
Дональд против Дональда: Польша попала в неловкую ситуацию
Дональд Туск (слева) и Дональд Трамп на саммите G20 в июле 2017 года / Фото: Reuters / Others
8 ноября 2024 г.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг заявление, что он называл избранного президента США Дональда Трампа российским агентом, несмотря на существование видео, где он упоминает об этом на предвыборной встрече весной 2023 года. На пресс-конференции в Варшаве Туск заявил, что «никогда не делал подобных намеков».

Тем временем портал Onet.pl и другие СМИ указали на видео от 17 марта, где Туск предположил, что если бы Трамп выиграл выборы 2020 года, «США больше не были бы в НАТО».

Тогда же он добавил: «Связи Трампа с российскими спецслужбами неоспоримы. Это подтверждено расследованиями американских спецслужб».

Кроме того, в социальных сетях польский премьер ранее обвинял американских республиканцев в отказе от помощи Украине, заявив: «Экс-президент США Рейган, должно быть, переворачивается в гробу!».

Экс-премьер Польши от оппозиционной ныне партии «Закон и справедливость» (PiS) Матеуш Моравецкий разместил видео с заявлениями Туска, а лидер парламентской фракции PiS Мариуш Блащак потребовал, чтобы премьер объяснил свои слова, так как это затрагивает польско-американские отношения.

Представитель PiS Доминик Тарчиньский заявил, что Трампу уже доложили о высказываниях Туска, и выразил опасения, что это усложнит будущее сотрудничество. Депутат Ярослав Жепа из левоцентристской PSL предположил, что Туску, возможно, придется извиниться, так как его слова могут угрожать безопасности страны.

В прошлом году Туск также критиковал своих оппонентов из PiS за «обожание Трампа и враждебность к Демократической партии», называя это «ошибкой польской внешней политики».

Однако, как обращает внимание издание Brussel’s Signal, действующий президент Польши Анджей Дуда, который входит в PiS, установил хорошие отношения с Трампом и надеется, что Польша сможет поддерживать контакты с новой администрацией США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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