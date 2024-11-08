Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил предположение, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров не был осведомлен о планах вторжения в Украину. Об этом, переговорах, возможностях предотвратить войну и ядерном щите Украины он рассказал в интервью украинскому «24-му каналу».

Кулеба поделился деталями встречи с Лавровым и тогдашним министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, которая прошла в 2022 году в Анталье. По словам Кулебы, атмосфера была крайне напряженной, а цена ошибки — очень высокой, поэтому он «отключил» эмоции, ведя переговоры словно «искусственный интеллект», сфокусированный только на словах и фактах.

Экс-министр назвал Лаврова сильным дипломатом, однако не таким непробиваемым, как принято считать — по словам Кулебы, глава МИД РФ чувствовал себя не вполне уверенно. Всего на переговорах присутствовало девять человек — Лавров, Чавушоглу, сам Кулеба и их помощники, а пресса не была допущена. Именно тогда Кулеба, по его словам, пришел к выводу, что Лавров, вероятно, не участвовал в принятии решения о начале военных действий.

Кулеба также привел пример из их общения: он предложил Лаврову договориться о 24-часовом гуманитарном коридоре для эвакуации жителей Мариуполя. Однако Лавров отказался, сославшись на то, что такие вопросы решают военные. Когда Кулеба предложил Лаврову связаться с руководством, чтобы согласовать детали, Лавров отказался, избегая брать на себя ответственность, считает украинский экс-министр. Кулеба отметил, что представители Турции, включая Чавушоглу, очень внимательно наблюдали за этим процессом.

Кулеба добавил, что российскую вторжение в Украину невозможно было предотвратить — лишь отсрочить, чтобы лучше подготовиться. Он добавил, что «история всех рассудит».

Украинский экс-миннистр также рассказал, что после начала боевых действий в феврале 2022 года, если бы президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев, «все бы посыпалось». Именно поэтому Кулеба отказался передавать Зеленскому предложение «одного большого друга Украины» записать «видеозавещание» на случай его возможной гибели, вероятно, намекая на вице-президента США Камалу Харрис. Разговор подобного содержания упомянут в книге журналиста Washington Post Боба Вудворда «Война»

Кулеба также выразил сожаление об отказе Украины от ядерного оружия, назвав это «трагической ошибкой». По его мнению, за лишение Украины ядерного арсенала ответственны экс-президенты США Билл Клинтон и России Борис Ельцин, которые, по его словам, «сговорились против Украины».