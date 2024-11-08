Администрация избранного президента США Дональда Трампа планирует сделать освоение Марса одним из приоритетов национальной космической программы, что обещает значительные изменения для NASA и дополнительную поддержку компании Илона Маска SpaceX. Об этом агентству Reuters сообщили источники, знакомые с темой. По их словам, при Трампе программа Artemis, запущенная NASA для «возвращения» на Луну, может усилить акцент на полеты к Красной планете уже в этом десятилетии.

NASA в настоящее время сотрудничает с компанией SpaceX для доставки людей на Луну с помощью ракеты Starship, которую планируется использовать как тренировочную площадку для будущих экспедиций на Марс. По информации собеседников Reuters, администрация Трампа намерена ускорить подготовку к марсианской миссии, что потребует колоссальных ресурсов и готовности к высокому уровню риска.

Илон Маск, поддержавший Трампа на последних выборах, потратил $119 млн на его предвыборную кампанию и в октябре выступил на одном из митингов в футболке с надписью «Occupy Mars» («Оккупируй Марск» или «Занимай Марс» - ред.). Эксперты считают, что Маск повлиял на президентскую повестку, сделав космос одним из приоритетов будущей администрации. В сентябре Трамп заявил, что видит Луну как «стартовую площадку» для освоения Марса.

Дональд Лаверро, бывший руководитель отдела пилотируемых миссий NASA, отметил, что миссия на Марс станет более реалистичной задачей под управлением Трампа. «Мы увидим, как Марс будет объявлен основным приоритетом», — заявил он.

Ранее Трамп уже запускал программу Artemis в 2019 году, и она была одной из немногих космических инициатив, продолженных администрацией Байдена. Советники Трампа считают, что за последние годы программа недостаточно продвинулась, и надеются модернизировать ее, возлагая больше ответственности на частные компании и оптимизируя бюджетные траты NASA.

Сам Маск предполагал, что SpaceX сможет посадить корабль Starship на Марс к 2026 году, а пилотируемый полет состоится четыре года спустя. Однако большинство специалистов сомневаются в реалистичности этих прогнозов. Бывший глава космической политики США Скотт Пейс отметил, что хотя SpaceX может доставить корабль на Марс уже к концу срока Трампа, до пилотируемых полетов еще далеко: «Нужно сначала научиться ходить, прежде чем бегать».