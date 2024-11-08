Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Анкару и Афины воспользоваться «исторической возможностью» для укрепления двусторонних отношений. На совместной пресс-конференции с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом в Афинах он подчеркнул необходимость сделать позитивную динамику последних лет постоянной.

«Мы должны превратить вечного соседа в вечного друга. Я не сомневаюсь, что мы можем достичь этой цели с искренним и конструктивным подходом», — заявил Фидан.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, туризма и культуры. Товарооборот между странами в 2023 году достиг $5,8 млрд, и ожидается его рост до $6 млрд к концу текущего года. Поставлена цель довести этот показатель до $10 млрд.

Министры также затронули вопросы Эгейского и Восточного Средиземноморья, кипрскую проблему и борьбу с нелегальной миграцией. Особое внимание было уделено подготовке к 6-му заседанию Совета сотрудничества высокого уровня, которое состоится в Анкаре в начале 2025 года.

Касательно ситуации в секторе Газа глава турецкого МИД подчеркнул необходимость оказания серьезного давления на Израиль со стороны международного сообщества. «В противном случае фанатизм Нетаньяху, к сожалению, продолжит проливать кровь в регионе», — заявил Фидан, подтвердив приверженность Анкары урегулированию палестинского вопроса на основе принципа двух государств.

Йоргос Герапетритис отметил, что за последние 16 месяцев удалось достичь ощутимых результатов в развитии отношений. «Диалог не принес и не принесет волшебных решений давних споров между нашими странами, но помог предотвратить перерастание многих напряженных ситуаций в кризисы», — подчеркнул греческий министр.

В ближайшее время планируется начать строительство второго моста на пограничном переходе Ипсала-Кипи, а также провести очередной раунд встреч по позитивной повестке Турции и Греции 2-3 декабря в Афинах.