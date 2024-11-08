Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения по делу о предотвращенном ФБР иранском заговоре с целью убийства избранного президента Дональда Трампа.

О заговоре якобы стало известно во время допроса Фархада Шакери, гражданина Афганистана, которого власти считают агентом иранского правительства. Шакери был депортирован из США после отбытия тюремного срока за ограбление.

Согласно документам, поданным в федеральный суд Манхэттена, неназванный офицер иранской Революционной гвардии в сентябре поручил своему контакту разработать план слежки и последующего устранения Трампа.

В том же месяце представители избирательного штаба Трампа сообщили, что разведка США проинформировала его о предполагаемом иранском заговоре. «Брифинг касался реальных и конкретных угроз со стороны Ирана убить [Трампа] в попытке дестабилизировать ситуацию и посеять хаос в Соединенных Штатах», — заявили тогда в штабе.

По данным Управления директора национальной разведки (ODNI), этот план не был связан с двумя ранее предотвращенными внутренними попытками покушения на кандидата от республиканцев. Информация о заговоре поступила на фоне сообщений о продолжающихся иранских кибератаках на предвыборную кампанию Трампа.

На прошедших выборах Дональд Трамп одержал уверенную победу над своим демократическим соперником Камалой Харрис.