Миллиардер Илон Маск находился рядом с Дональдом Трампом во время его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после победы на выборах в США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания сообщили, что беседа длилась около получаса. Зеленский поздравил Трампа с победой, а тот заверил его в поддержке Украины: президенты, однако, не стали вдаваться в детали этого вопроса. Зеленский остался доволен разговором и, как отмечает Axios, общение с новым американским лидером не оставило у него тревожных впечатлений.

Илон Маск также участвовал в разговоре, заявив о своем намерении и далее поддерживать Украину с помощью спутниковой сети Starlink. Издание подчеркивает, что участие Маска в этом разговоре свидетельствует о его значительном влиянии, которое может возрасти во время второго срока Трампа.

С момента избрания Трампа состояние Маска, самого богатого человека в мире, увеличилось на 26,5 миллиарда долларов. В среду акции Tesla на бирже в Нью-Йорке выросли на 15%, а общий рост стоимости компании за последний год составил 32%.

Во время предвыборной гонки Маск активно поддерживал Трампа и вложил в фонд Республиканской партии свыше 130 млн долларов. Со своей стороны, Трамп пообещал Маску правительственную должность в случае победы на выборах.