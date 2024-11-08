В 2024 году на избирательные участки вышли представители до 80 стран.

На всех континентах — от Африки до Тихоокеанских островов, через Европу и Америку — в этом году граждане решают не только внутренние вопросы, но и задают направление мировой политике. Выборы проводятся как в самых бедных, так и в богатых странах. Среди них три крупнейшие страны-демократии мира: Индия, Соединенные Штаты и Индонезия.

Буквально каждый месяц этого года отмечен проведением выборов, что создает постоянный поток политических событий. Голосование проходит на фоне нарастающего кризиса, вызванного войной в Украине, конфликтами на Ближнем Востоке и, в частности, израильским геноцидом палестинцев, а также растущей торговой напряженностью между Соединенными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира.

Выборы

Если рассмотреть некоторые особенно запоминающиеся события, можно выделить несколько из них, которые оказали значительное влияние на политическую ситуацию в различных странах. Некоторые выборы еще только впереди.

В январе этого года премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина одержала победу на выборах, получив очередной мандат. Однако это событие было омрачено массовыми протестами студентов, начавшимися в августе в ответ на несправедливую, по их мнению, систему квот. В результате давления со стороны протестующих Хасина была вынуждена уйти в отставку и покинуть страну.

В феврале президент Сальвадора Найиб Букеле, палестинец по происхождению, одержал победу на выборах после того, как избиратели оценили его инициативы против криминала, что значительно изменило ситуацию с безопасностью в стране, некогда считавшейся одной из самых опасных в мире. Однако критики отмечают, что, несмотря на достижения, переизбрание президента вызывает серьезные сомнения в его конституционности.

В том же месяце также прошли выборы в Пакистане, Индонезии, Азербайджане и Беларуси.

В результате мартовских выборов президент России Владимир Путин был переизбран на очередной шестилетний срок.

К марту президентские выборы должны были также пройти и в Украине, так как у Владимира Зеленского истекает пятилетний срок полномочий. Однако в условиях военного положения выборы в Украине были приостановлены.

В апреле на Мальдивах прошли выборы, в ходе которых избиратели выразили поддержку курсу президента Мохамеда Муиззу, который ориентирован на сближение с Китаем и отход от традиционных связей с Индией.

В мае, впервые за три десятилетия с окончания апартеида в ЮАР, партия Африканский национальный конгресс (АНК) не смогла удержать большинство голосов, что указывает на растущее недовольство избирателей по отношению к партии Нельсона Манделы. Несмотря на это, партия по-прежнему остается крупнейшей политической силой в стране.

В июне Клаудия Шейнбаум одержала победу на выборах, став первой женщиной-президентом Мексики и первым президентом-евреем в стране. Однако выборы сопровождались значительным уровнем насилия, вызванным нарковойнами и преступностью: некоторые кандидаты были убиты, а другие были вынуждены покинуть гонку.

Июль также ознаменовался несколькими значительными политическими переменами. В Великобритании лидер лейбористов Кир Стармер одержал победу на выборах, завершив многолетнее правление консерваторов.

В те же дни в Иране реформист Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов, что стало отражением растущего недовольства населения текущим курсом развития страны.

Во Франции левая коалиция получила больше всего мест на выборах в законодательное собрание, отбив натиск ультраправых. Результат выборов не позволил партии Марин Ле Пен, которой опросы общественного мнения предсказывали победу, прийти к власти. Однако левые также не смогли получить большинство.

Также в июле Николас Мадуро, который возглавил Венесуэлу в 2013 году после смерти своего наставника Уго Чавеса, был объявлен победителем президентских выборов, получив поддержку 51% избирателей.

После относительно спокойного периода выборов в августе и сентябре, за исключением отдельных событий, таких как победа марксиста Анура Кумара Диссанаяке в Шри-Ланке, последние месяцы этого года, особенно октябрь и ноябрь, стали и обещают быть еще более насыщенными политическими событиями.

Так в октябре на решающих парламентских выборах в Грузии партия «Грузинская мечта» под руководством премьер-министра Ираклия Кобахидзе сохранила власть. Эта победа правящей партии стала ударом по надеждам Грузии на долгожданное членство в ЕС. Проевропейский президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты выборов, утверждая, что страна стала жертвой российского влияния.

В этом же месяце проевропейский президент Молдовы Майя Санду одержала победу в первом туре выборов, набрав 42% голосов. Во втором туре, уже в ноябре, Санду одержала победу, получив более 55% голосов, что обеспечило ей второй срок в качестве президента.

Пожалуй, самые ожидаемые выборы прошли в этом месяце, буквально на этой неделе, в США. Состязание Камалы Харрис с Дональдом Трампом обещали быть крайне напряженными. На протяжении всей избирательной кампании Трамп активно критиковал Харрис, сравнивая ее с «сосудом» и утверждая, что она не имеет собственной ценности как личность, а просто используется левыми силами. Камала Харрис в свою очередь описывала Трампа как хаотичного, непостоянного и совершенно неспособного к эффективному управлению страной. Однако, несмотря на скандалы и обвинения, Трамп неожиданно для многих сумел заручиться поддержкой широких слоев избирателей и уверенно победить на выборах.

В декабре также пройдут выборы в различных странах, хотя они менее значимы с точки зрения их мирового влияния.

Вызовы

Миллиарды людей идут на выборы сегодня в условиях глубокого неравенства, подрывающего доверие к правительствам: многие ощущают, что их голос остается неуслышанным в политике. В результате миллионы людей чувствуют себя оторванными от политического процесса, а их надежды на справедливое управление остаются преданными.

Согласно отчету Программы развития ООН о человеческом потенциале за 2024 год, большинство людей в мире поддерживает демократию, но одновременно выражают недовольство существующими демократическими процессами. Отмечается, что выборы могут быть значимыми лишь в контексте системы, где обеспечено верховенство закона. Именно в такой системе граждане могут быть уверены, что их голоса действительно имеют влияние.

Также, согласно данным Программы развития ООН, дезинформация представляет собой нарастающую угрозу, способную вводить избирателей в заблуждение. В этом избирательном сезоне ставки были особенно высоки, поскольку преднамеренно ложная информация, как правило, активизируется в преддверии выборов. В результате в условиях информационной перегрузки избиратели становятся более уязвимыми к манипуляциям.

Кризис по всему миру также способствовал росту поддержки ультраправых движений в западных странах, которые придерживаются антииммиграционной и националистической политики. Эти движения часто опираются на популистскую риторику.

Так, в марте португальская ультраправая партия Chega увеличила свое представительство в парламенте, став третьей по величине политической силой в стране. Пару месяцев спустя ее крайне правые коллеги-евроскептики по всей Европе добились успеха на выборах в Европейский парламент. С другой стороны, как уже было сказано, во Франции правые несмотря на прогнозы о возможном успехе, не смогли победить на выборах.

Более того, в настоящее время крайне правые партии входят в правительство по меньшей мере шести стран-членов ЕС: Италии, Финляндии, Словакии, Венгрии, Хорватии и Чехии.

Сегодня можно констатировать, что для одних выборы представляют собой основополагающий институт демократии, тогда как для других они не более чем ритуальные упражнения, имитирующие истинное волеизъявление народа. Эффективность же демократического процесса — это вопрос, требующий отдельного рассмотрения.