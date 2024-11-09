Руководящий орган Международного уголовного суда (МУС) начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана в связи с приписываемыми ему нарушениями сексуального характера. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Во внутреннем документе, разосланном государствам-членам сотрудниками МУС, содержится призыв к временному отстранению Хана от должности в международном суде в Гааге на время проведения расследования. Документ не датирован и не подписан.

Офис Хана переадресовал все вопросы его адвокату, однако на многочисленные запросы о комментариях ответа не последовало. Ранее прокурор отрицал обвинения, о которых руководящему органу суда стало известно в прошлом месяце. Тогда он сам попросил внутренний надзорный орган суда расследовать эти заявления.

Примечательно, что эти события происходят в момент, когда судьи МУС рассматривают запрос Хана от мая о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАС. Сам Хан заявил, что обвинения против него совпали с кампанией дезинформации против его офиса.

В документе также говорится о давлении на Хана с целью его временного отстранения и передачи полномочий одному из заместителей на время расследования.

Согласно совместному расследованию израильских изданий «Сиха мекомит», «+972» и британской The Guardian, спецслужбы Израиля вели слежку за прокурором МУС Каримом Ханом с июня 2021 года, как ранее и за его предшественницей Фату Бенсудой, чтобы предугадать его действия в отношении возможного расследования израильских военных преступлений в Палестине.

МУС, созданный в 2002 году в Гааге, является первым в истории постоянно действующим международным судом по уголовным делам. Он обладает юрисдикцией для преследования физических лиц за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию в государствах-членах или со стороны их граждан. Ежегодное собрание его руководящего органа состоится в начале следующего месяца.