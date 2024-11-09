Туристическая отрасль Ближнего Востока переживает серьезный кризис из-за израильского вторжения в сектор Газа. Особенно остро ситуация ощущается в Иордании, граничащей с Израилем вдоль побережья Красного и Мертвого морей.

Владелица отеля Nomads в Петре Энас Аль-Хинти была вынуждена вдвое сократить зарплаты сотрудников и отправить часть персонала в неоплачиваемый отпуск. «Нет никаких доходов, одни убытки», — рассказала она Reuters.

По данным туристической аналитической компании ForwardKeys, бронирование авиабилетов в Иорданию снизилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Ситуация ухудшилась после апрельского обмена ударами между Израилем и Ираном.

Заполняемость отелей в Петре, главной туристической достопримечательности страны, упала в среднем до 10%. «Мы ищем спасителя. Все инвестиции в Петру находятся в глубокой коме. Когда остановился туризм, остановились и бронирования», — заявил президент Ассоциации отелей Петры Абдулла Хасанат.

Многие международные туроператоры, включая Intrepid и Riviera Travel, отменили туры в Иорданию и Египет после иранского ракетного обстрела Израиля 1 октября. Большинство авиакомпаний приостановили полеты в Бейрут и Тель-Авив, а некоторые, как Ryanair, прекратили рейсы и в Иорданию из-за близости к воздушному пространству конфликтующих стран.

«Мы входим в следующий год с падением бронирований не менее чем на 90-95%», — сообщил Набих Рияль, генеральный директор Plaza Tours, работающей с европейскими и американскими операторами.

Министр туризма Иордании Лина Аннаб отметила, что отрасль и раньше переживала кризисы, связанные с израильско-палестинским конфликтом, и призвала сосредоточиться на более устойчивых рынках, включая соседние страны.

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной: с конца сентября Израиль проводит масштабную воздушную кампанию в Ливане, в результате которой, по данным ливанских властей, погибло более 3100 человек и ранено свыше 13800.

В секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию с 7 октября 2023 года, число погибших палестинцев превысило 43500 человек. Действия Израиля в блокированном эксклаве стали предметом рассмотрения дела о геноциде в Международном суде ООН.