ПОЛИТИКА
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Теракт на вокзале в Пакистане: 26 погибших
В городе Кветта произошел взрыв у билетных касс железнодорожного вокзала, когда поезд готовился к отправлению в Пешавар. МИД Турции осудил теракт
Теракт на вокзале в Пакистане: 26 погибших
Теракт на вокзале в Пакистане / Фото: Reuters / Others
9 ноября 2024 г.

В результате взрыва на железнодорожном вокзале города Кветта на юго-западе Пакистана в субботу утром погибли 26 человек, еще 46 получили ранения, сообщил представитель местной полиции Мухаммад Акрам.

По предварительным данным старшего офицера полиции Мухаммада Балоджа, речь может идти о теракте смертника. Взрыв произошел у билетных касс, когда поезд готовился к отправлению в Пешавар. Учитывая обычно высокий пассажиропоток на станции, власти опасаются увеличения числа жертв.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и спасатели. В городской больнице Кветты введен режим чрезвычайной ситуации, мобилизованы дополнительные врачи и медперсонал для помощи пострадавшим.

МИД Турции решительно осудил теракт и выразил соболезнования пакистанскому народу, пообещав продолжить поддержку Пакистана в борьбе с терроризмом.

По данным пакистанского Института исследований конфликтов и безопасности, за первые 10 месяцев 2024 года в стране произошло 785 терактов, в результате которых погибли 951 человек и 966 получили ранения. Несмотря на общее снижение числа атак, октябрь стал вторым самым смертоносным месяцем года с 198 погибшими, включая 98 террористов, 62 сотрудника сил безопасности и 38 гражданских лиц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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