Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает план по созданию 1200-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут контролировать европейские силы, сообщает The Telegraph со ссылкой на окружение политика.

План предусматривает заморозку текущей линии фронта и согласие Украины отложить вступление в НАТО на 20 лет. В обмен США обещают обеспечить Украину вооружением для сдерживания России от возобновления боевых действий.

При этом США не намерены участвовать в патрулировании буферной зоны или ее финансировании. «Мы можем провести обучение и предоставить другую поддержку, но ствол пушки будет европейским, – заявил представитель команды Трампа. – Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы», – добавил он.

Информация о плане появилась после того, как президент Владимир Зеленский предупредил, что любые попытки умиротворения России будут означать «самоубийство» для Европы. Поздравляя Трампа с победой, Зеленский отметил его приверженность подходу «мир через силу», однако позже выразил опасения, что стремление к быстрому завершению войны может привести к потерям для Украины.

Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что без поддержки США после победы Трампа Британия не сможет продолжать помогать Украине в прежнем объеме.