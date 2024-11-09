ПОЛИТИКА
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Трамп готовит план по заморозке войны в Украине
Британские СМИ раскрыли детали возможного мирного плана новоизбранного президента США: буферная зона под контролем европейских войск и 20-летний мораторий на вступление в НАТО
Трамп готовит план по заморозке войны в Украине
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
9 ноября 2024 г.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает план по созданию 1200-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут контролировать европейские силы, сообщает The Telegraph со ссылкой на окружение политика.

План предусматривает заморозку текущей линии фронта и согласие Украины отложить вступление в НАТО на 20 лет. В обмен США обещают обеспечить Украину вооружением для сдерживания России от возобновления боевых действий.

При этом США не намерены участвовать в патрулировании буферной зоны или ее финансировании. «Мы можем провести обучение и предоставить другую поддержку, но ствол пушки будет европейским, – заявил представитель команды Трампа. – Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы», – добавил он.

Информация о плане появилась после того, как президент Владимир Зеленский предупредил, что любые попытки умиротворения России будут означать «самоубийство» для Европы. Поздравляя Трампа с победой, Зеленский отметил его приверженность подходу «мир через силу», однако позже выразил опасения, что стремление к быстрому завершению войны может привести к потерям для Украины.

Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что без поддержки США после победы Трампа Британия не сможет продолжать помогать Украине в прежнем объеме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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