Канцелярия премьер-министра Израиля призвала граждан воздержаться от посещения баскетбольного матча между «Маккаби» (Тель-Авив) и «Виртусом» (Болонья) в пятницу вечером, ссылаясь на рекомендации Совета безопасности страны.

Рекомендация последовала после серьезных беспорядков в Амстердаме, где накануне болельщики «Маккаби» столкнулись с пропалестинскими демонстрантами до и после футбольного матча с «Аяксом». В социальных сетях распространились видео, на которых фанаты израильского клуба срывают палестинские флаги и нападают на арабских таксистов.

На записях также слышно, как болельщики «Маккаби» скандируют провокационные лозунги, включая: «В Газе нет школ, потому что не осталось детей». После матча, завершившегося победой «Аякса» со счетом 5:0, полиция Амстердама задержала 62 человека в ходе подавления беспорядков.

Правительство Израиля позже охарактеризовало эти события как нападения на своих граждан, несмотря на то, что первоначальные столкновения были спровоцированы действиями фанатов «Маккаби».