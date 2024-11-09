Член горсовета Амстердама: известная тактика сионистов — напасть и изобразить из себя жертву

Болельщики тель-авивского клуба «Маккаби» скандировали речевки, оправдывающие геноцид, нападали на антивоенных активистов и срывали палестинские флаги. Об этом TRT World рассказал член городского совета Амстердама Язи Велдхуйзен. По его словам, официальные лица и местные СМИ освещали события «в одностороннем ключе». #Маккаби #хулиганы #сионисты #геноцид #палестина #израиль #нападение #trtнарусском