ПОЛИТИКА
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Член горсовета Амстердама: известная тактика сионистов — напасть и изобразить из себя жертву
Болельщики тель-авивского клуба «Маккаби» скандировали речевки, оправдывающие геноцид, нападали на антивоенных активистов и срывали палестинские флаги. Об этом TRT World рассказал член городского совета Амстердама Язи Велдхуйзен. По его словам, официальные лица и местные СМИ освещали события «в одностороннем ключе». #Маккаби #хулиганы #сионисты #геноцид #палестина #израиль #нападение #trtнарусском
выап / Others
9 ноября 2024 г.
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