Катар в последние дни уведомил политическое руководство ХАМАС о том, что оно «больше не приветствуется» в стране, сообщает израильское издание Kan.

Это происходит на фоне обращения группы американских сенаторов-республиканцев к администрации Байдена. Двенадцать сенаторов во главе с Роджером Уикером и Джимом Ришем, старшими членами комитетов по вооруженным силам и иностранным делам, призвали заморозить активы представителей ХАМАС в Катаре и привлечь к ответственности их лидера Халеда Машаля.

«Поражение ХАМАС близко, и прекращение безопасного убежища для его руководства за рубежом жизненно важно для его разгрома», — написали сенаторы.

«Лидеры ХАМАС <...> больше не должны получать убежище в столицах американских партнеров. Мы ясно донесли эту позицию до Катара после того, как несколько недель назад ХАМАС отклонил очередное предложение по заложникам», — сообщил Reuters высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.

При этом ранее именно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг требования о выводе войск и прекращении атак на блокированный сектор Газа. Предыдущие раунды переговоров о прекращении огня были сорваны из-за новых требований Израиля о сохранении военного присутствия в секторе Газа - и это несмотря на то, что ХАМАС одобрил вариант перемирия, предложенный Байденом в мае.

Тогда ХАМАС расценил действия Израиля как попытку «на последнем этапе» изменить правила игры. Палестинское движение опасается, что любые уступки со стороны ХАМАС повлекут за собой дополнительные требования Тель-Авива.

Тем временем высокопоставленный представитель ХАМАС назвал сообщения о согласии Катара выслать руководство движения из Дохи «безосновательными» и «тактическим давлением», отметив, что подобные заявления уже появлялись ранее без каких-либо доказательств.

«Сообщения израильских СМИ о том, что Катар согласился выслать ХАМАС из Дохи по просьбе США, не имеют под собой оснований и являются лишь элементом давления. Подобные утверждения повторяются без каких-либо доказательств», — заявил представитель ХАМАС в субботу в интервью CNN.

Катар продолжает выступать посредником в переговорах между ХАМАС и Израилем. По данным «Аль-Джазиры», израильский представитель встретился с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани для возобновления мирных переговоров. В переговорах также участвовали глава израильской разведки Давид Барнеа и директор ЦРУ Билл Бернс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в прошлом месяце на встрече с Аль Тани подчеркнул «важнейшую» роль Катара в усилиях по прекращению войны в секторе Газа и освобождению заложников.