ПОЛИТИКА
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Больше 20 человек погибли при взрыве на вокзале Пакистана
В пакистанском городе Кветта провинции Белуджистан произошел взрыв на железнодорожном вокзале. Сообщается о гибели 26 человек, более 40 получили ранения. Взрыв случился на платформе, где обычно собирается много людей, прямо перед отбытием поезда. Поэтому число погибших еще может возрасти, не исключают местные власти. В полиции же считают, что взрыв мог быть совершен террористом-смертником. #взрыв #вокзал #пакистан #взрыв #белуджистан #trtнарусском
чапи / Others
9 ноября 2024 г.
Истории
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