Больше 20 человек погибли при взрыве на вокзале Пакистана

В пакистанском городе Кветта провинции Белуджистан произошел взрыв на железнодорожном вокзале. Сообщается о гибели 26 человек, более 40 получили ранения. Взрыв случился на платформе, где обычно собирается много людей, прямо перед отбытием поезда. Поэтому число погибших еще может возрасти, не исключают местные власти. В полиции же считают, что взрыв мог быть совершен террористом-смертником. #взрыв #вокзал #пакистан #взрыв #белуджистан #trtнарусском