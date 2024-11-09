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Киев отменяет полеты в Иран
Правительство Украины приняло решение о прекращении соглашения с Ираном по воздушному сообщению
Киев отменяет полеты в Иран
Украина прекращает соглашение о воздушном сообщении с Ираном / Фото: Reuters
9 ноября 2024 г.

Украина приняла решение о завершении действия соглашения о воздушном сообщении с Ираном. Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Данное соглашение было подписано между правительствами Украины и Ирана 9 июля 1993 года в Тегеране.

Несмотря на это, авиасообщение между странами прекратилось еще в 2020 году. Тогда самолет Международных авиалиний Украины был сбит военными Ирана вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ранее стало известно о развертывании дополнительных сил США на Ближнем Востоке, включая бомбардировщики, истребители и самолеты-заправщики, а также эсминцы с системами противоракетной обороны. Данный шаг стал предупреждением Ирану.

Генерал-майор Пэт Райдер из Пентагона отметил, что США готовы принять все необходимые меры для защиты своего персонала и интересов в случае нападения Ирана, его партнеров или прокси-структур.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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